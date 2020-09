Stiri pe aceeasi tema

- Franta a inregistrat 13.215 noi cazuri de COVID-19, in doar 24 de ore, nou record de la inceperea testarii pe scara larga in aceasta tara. De asemenea, in Hexagon, intr-o singura zi, au murit 123 de persoane, potrivit informatiilor date publicitatii, vineri, de Directia de Sanatate Publica, relateaza…

- Recordul anterior a fost de 10.561 inregistrat pe 12 septembrie. Creșterea numarului de cazuri este rezultatul unei rate mai mari de infectare, dar și a creșterii numarului de teste. Guvernul a facut gratuita testarea pentru Covid-19. Citeste si: India a inregistrat un numar record de cazuri…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.311 de cazuri noi de COVID-19 din 24.939 de teste efectuate. Alte 27 de decese au fost confirmate la persoane infectate cu noul coronavirus, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 467 de pacienți.

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, potrivit datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4514 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 28…

- Franta a inregistrat 7.379 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, anunta Directia Generala de Sanatate de la Paris, avertizand ca este vorba de o crestere exponentiala a contagierilor."Dinamica progresului epidemiei este exponentiala", a transmis vineri seara Directia Generala de…

- Alte 547 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Croația, Dubai, Franța, Germania, Italia, Turcia). {{460839}}Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 32484 cazuri. Total teste efectuate…

- Franta a inregistrat 2.238 de cazuri noi de coronavirus si 22 de decese in ultimele 24 de ore, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate (DGS) de la Paris, potrivit cotidianului Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Numarul total al persoanelor decedate de Covid-19 in Franta a ajuns la 30.451.…

- Focarul de la Spitalul Judetean "Sf. Apostol Andrei" din Galati Foto: Arhiva. Numarul cadrelor medicale de la Spitalul Judetean "Sf. Apostol Andrei" testate pozitiv COVID 19 a ajuns, vineri, la 113, cu 7 mai multe decât joi, a transmis Prefectura Judetului Galati. Spitalul…