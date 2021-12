Franța: 10% dintre noile cazuri, atribuite variantei Omicron Varianta Omicron a coronavirusului este suspectata a fi responsabila pentru aproape 10% din noile cazuri confirmate de COVID-19 in Franța și este principalul motiv care sta la baza planurilor de inasprire a restricțiilor privind intrarea in anumite locuri, a declarat ministrul sanatații.Noul permis de vaccinare, care va fi introdus la inceputul anului viitor, va impune prezentarea unei dovezi de vaccinare pentru a intra in restaurante și in mijloacele de transport in comun pe distanțe lungi, transmite Hotnews . Potrivit reglementarilor actuale, un test recent negativ la COVID-19 este suficient… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

