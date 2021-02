Stiri pe aceeasi tema

- Adeverințele medicale eliberate pentru primul semestru elevilor cu probleme de sanatate care nu vor putea participa fizic la cursuri raman valabile și pot fi transmise și in format electronic, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, informeaza Hotnews . Ministrul a precizat, intr-o videoconferința…

- Orange Money lanseaza, in premiera in Romania, cardul de credit cu avantaje exclusive pentru plațile la Orange, pachete de beneficii la alegerea clienților și bani inapoi instant in cont la plata cumparaturilor. Noul card de credit Orange Money, un produs unic pe piața financiara din Romania, ofera…

- Premierul Florin Cițu a declarat astazi ca „o decizie ferma” privind redeschiderea școlilor va fi luata pe 2 februarie. In aceasta perioada se urmariește evoluția pandemiei. „Vrem, ca toata lumea, sa fie deschise scolile si economia sa fie deschisa. Nu conteaza, insa, ce vreau eu. Conteaza care este…

- De la 1 ianuarie, plata online cu cardul va suferi modificari. Romania va aplica de la inceputul anului o noua directiva europeana conform careia plata cu cardul online va fi facuta in condiții mult mai sigure. Aceasta modificare a fost introdusa cu scopul de a reduce fraudele din e-commerce prin adaugarea…

- ​Asiguratorii RCA vor fi obligați sa plateasca și penalitațile de întârziere la achitarea despagubirilor cuvenite, fara a mai fi necesar ca pagubiții sa ceara în mod expres acest lucru, potrivit unui proiect ASF care modifica legislația secundara privind asigurarile auto. Motivul?…

- „Suntem adeptii unui mecanism de crestere care sa se bazeze pe realitatile economice, respectiv rata inflatiei, cresterea productivitatii si alti factori economici. Obiectivul nostru este sa nu fie afectate locurile de munca, mai ales in aceasta perioada in care companiile se confrunta cu dificultati…