- FCSB a fost invinsa de formatia belgiana RSC Anderlecht cu scorul de 5-2, sambata, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Olanda, potrivit paginii de Facebook a clubului bucurestean. CITESTE SI Francisco Cerundolo a cucerit trofeul la Eastbourne și este primul argentinian care…

- Nationala feminina de tineret U19 a invins, sambata, cu scorul de 33-21, echipa Serbiei, in al doilea meci de la Trofeul Carpati NIRO U19. CITESTE SI Spaniolul Cesc Fabregas si-a anuntat retragerea din activitate la numai 36 de ani 21:08 5 Dinamo a transferat de la FC Barcelona: Aleksandar Cenic…

- Ciclistul britanic Adam Yates (UAE Team Emirates) este primul purtator al tricoului galben in Turul Frantei 2023, dupa ce a reusit sa se impuna in etapa de debut, desfasurata sambata la Bilbao, in Tara Bascilor. CITESTE SI Naționala de handbal feminin U19 a castigat si al doilea meci de la Trofeul…

- Jucatoarea americana de tenis Madison Keys a castigat sambata turneul WTA 500 de la Eastbourne, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Daria Kasatkina. CITESTE SI Patrick Kluivert este noul antrenor al turcilor de la Adana Demirspor, adversara celor de la CFR Cluj in turul doi preliminar Conference…

- Adana Demirspor, care a terminat pe locul patru in campionatul Turciei in sezonul trecut, l-a numit sambata pe olandezul Patrick Kluivert in functia de antrenor. Adana Demirspor este adversara celor de la CFR Cluj in turul doi preliminar Conference League. CITESTE SI Tommy Paul si Francisco Cerundolo…

- Tenismanul american Tommy Paul, favoritul numarul doi, s-a calificat in finala turneului ATP de la Eastbourne (Anglia), invingandu-l in doua seturi, 6-4, 6-3, pe francezul Gregoire Barrere, sambata, in penultimul act al acestei competitii, dotata cu premii totale de 723.655 de euro. CITESTE SI…

- Tommy Paul si Francisco Cerundolo s-au calificat in finala la Eastbourne. Tenismanul american Tommy Paul, favoritul numarul doi, s-a calificat in finala turneului ATP de la Eastbourne (Anglia), invingandu-l in doua seturi, 6-4, 6-3, pe francezul Gregoire Barrere, sambata, in penultimul act al acestei…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a suferit o accidentare la sold la Australian Open in luna ianuarie, a anuntat vineri, pe retelele de socializare, ca nu va participa la turneul de la Roma care incepe saptamana viitoare, ultimul dintre cele trei Masters 1.000 pe zgura inainte de Roland Garros (28…