Stiri pe aceeasi tema

- Francis Toba a fost validat deputat de catre plenul Camerei Deputatilor, unde au fost 155 de voturi "pentru", 8 voturi "impotriva", o abtinere, iar trei deputati nu au votat, scrie Agerpres. Francisc Toba, ales pe lista Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) Brasov, a depus apoi juramantul in plenul…

- Francisc Toba, ales pe lista Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) Brasov, a depus apoi juramantul in plenul Camerei Deputatilor.Pe 1 februarie, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat o solicitare a grupului parlamentar AUR referitoare la invalidarea mandatului lui Francisc Toba.Francisc…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat validarea mandatului deputatului Francisc Toba, dupa ce Comisia de validare a inaintat un raport in acest sens. S-au inregistrat 155 de voturi "pentru", 8 voturi "impotriva", o abtinere si trei deputati nu au votat. Desi AUR a cerut invalidarea, PNL si USR au votat…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, luni, o solicitare a grupului parlamentar AUR referitoare la invalidarea mandatului lui Francisc Toba, ales deputat pe listele partidului. Numele lui Toba apare in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul Revoluției din decembrie…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, luni, o solicitare a grupului parlamentar AUR referitoare la invalidarea mandatului lui Francisc Toba, ales deputat pe listele partidului. Numele lui Toba apare in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul Revoluției din decembrie…

- Grupul parlamentar AUR a solicitat luni conducerii Camerei Deputaților invalidarea mandatului lui Francisc Toba, personaj asociat cu reprimarea sangeroasa a Revoluției din 1989 și intrat in Parlament pe listele AUR, transmite G4Media . In locul acestuia, AUR o propune pe Raluca Maria Borta, solicitarea…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, luni, o solicitare a grupului parlamentar AUR referitoare la invalidarea mandatului lui Francisc Toba, ales deputat pe listele partidului. Numele lui Toba apare în dosarul legat de represiunea care a avut loc în Sibiu, în timpul Revoluției…

- Comisia pentru validare a Camerei Deputatilor a decis luni sa amâne validarea mandatului de deputat al lui Francisc Toba de la Alianta pentru Unirea Românilor (AUR). Numele lui Toba apare în dosarul legat de represiunea care a avut loc în Sibiu, în timpul Revoluției din…