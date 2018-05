Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii rad de premierul Viorica Dancila dupa ce Vaticanul a infirmat vizita Papei Francisc in Romania, eveniment anuntat de Dancila cu doar cateva ore inainte. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, are o iesire dura la adresa premierului, pe pagina oficiala de Facebook a partidului."Despre…

- "Vizita Papei in Romania. Nuntiul Apostolic in Romania, E.S. Miguel Maury Buendia, m-a rugat sa fac o precizare pentru presa: Cand se va stabili vizita Papei Francisc in tara noastra, anuntul acesteia va fi facut simultan de cele doua parti: Statul Vatican (Sf. Scaun) si Presedintia Romaniei", a scris,…

- Francisc Doboș, purtatorul de cuvant al Arhidiecezei Catolice Bucuresti a postat pe contul sau de Facebook o clarificare legata de informația coonform careia Papa Francisc ar fi confirmat vizita in...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri, dupa intalnire cu Papa Francisc, o vizita a Suveranului Pontif in Romania, care ar urma sa aiba loc la inceputul anului viitor. Varicanul dezminte aceasta informatie si transmite ca un anunt despre o eventuala vizita va fi facut simultan de cele doua parti:…

- Premierul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala la Vatican, i-a oferit cadou Papei Francisc semințe de ceapa de Buzau, dar și de castraveți, roșii și fenicul salbatic, scrie presa italiana. Potrivit publicației italiene Askanews, premierul Romaniei i-a oferit Papei mai multe semințe de legume,…

- Andra este foarte bucuroasa sa anunțe ca Maluma, unul dintre cei mai apreciați artiști columbieni, va concerta in Romania și este posibil sa urce pe scena alaturi de el. Maluma concerteaza la Bucuresti. Vezi CAT COSTA UN BILET la cel mai mare festival de muzica latino din Romania "Visele…

- Guvernele Romaniei si Israelului vor avea o reuniune comuna, la Bucuresti, in lunile urmatoare, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu, dupa vizita in Israel a premierului Dancila si a sefului PSD, Liviu Dragnea. De asemenea, Netanyahu isi exprima speranta ca Romania isi va muta ambasada la Ierusalim…