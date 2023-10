Francis On My Mind lansează EP-ul „Chandelier Live Session”

Francis On My Mind lansează EP-ul „Chandelier Live Session” unde prezintă varianta live a unora dintre cele mai cunoscute piese ale sale. În cadrul EP-ului Francis On My Mind lansează variante live pentru piesele „Cloudberries”, „Are You Happy?”, „I m Alright”, single-ul… [citeste mai departe]