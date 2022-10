Francezul Karim Benzema a cucerit Balonul de Aur Atacantul francez Karim Benzema (Real Madrid), marele favorit, a castigat trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun fotbalist al sezonului 2021-2022, decernat luni seara, la Paris, informeaza Agerpres . Benzema (34 ani) este primul francez recompensat cu aceasta distinctie de la Zinedine Zidane in 1998. Karim Benzema, care a primit trofeul din mainile lui Zidane, fostul sau antrenor, a castigat duelul pentru trofeu cu senegalezul Sadio Mane (Liverpool), campion al Africii si pe care l-a invins in finala Ligii Campionilor in mai, si cu belgianul Kevin De Bruyne (Manchester City). Benzema ii succede… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

