Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, in premiera, ca va crește alocațiile, dar nu și pensiile, cu procentele din legea pensiilor! Orban a precizat ca daca ar crește cu 40% punctul de pensie, așa cum scrie in lege, Romania ar putea fi in situația de a nu le mai plati. ”Daca aș face asta, nu aș avea…

- Analiza Frames: “Romania, un avion cu rezervorul gol, gata de o aterizare fortata, in timp ce dinspre Vest se acumuleaza norii unei crize de proportii. Situatia bugetara, extrem de grava” In fata furtunii economice de proportii care se prolifereaza la orizont, Romania este precum un avion…

- Analiza indica faptul ca, totusi, economia este mult mai puternica decat in urma cu zece ani. Romania in criza economica, un avion cu rezervorul gol Analistii economici sunt de parere ca specialistii din ministere nu au experienta scoaterii Romaniei dintr-o astfel de criza economica. Ei fac…

- De la 1 iunie, odata cu incetarea somajului tehnic asigurat de stat si redeschiderea majoritatii sectoarelor economice, sunt cel putin 130.000 de companii care nu stiu daca vor relua activitatea si ce vor face cu angajatii platiti pana acum de stat, indica o analiza a companiei de consultanta Frames,…

- Masura șomajului tehnic va inceta de la 1 iunie, astfel ca peste 130.000 de firme iși vor pune problema daca vor continua activitatea și ce vor face cu angajații, potrivit unei analize a companiei de consultanța Frames.Aceasta face o comparație cu o aterizare forțata a unui avion ”cu rezervorul gol”…

- În fața furtunii economice de proporții care se prolifereaza la orizont, România se afla precum un avion cu rezervorul gol, pregatit pentru o aterizare forțata. Vor supraviețui pasagerii (românii și firmele) manevrelor facute de un echipaj a carui principala preocupare a fost pâna…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, si europarlamentarul Dragos Pislaru au dezbatut, miercuri, in cadrul unei sedinte a Celulei executive de criza a formatiunii, masurile propuse in Planul PLUS de relansare economica post-criza COVID-19, pe termen scurt si mediu, care vor fi transmise Guvernului Orban.…

- COMUNICAT DE PRESA . Din cauza crizei generate de COVID-19, sunt afectate industria auto, transportul aerian, hotelurile, restaurantele, cafenelele, serviciile, turismul, IMM-urile si micii comerciati. Din pacate, efectele crizei economice nu doar ca nu sunt stopate de Guvernul Orban, dar sunt si amplificate.…