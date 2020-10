Stiri pe aceeasi tema

- Landul german Brandenburg va ridica un gard permanent de-a lungul granitei cu Polonia pentru o impiedica raspandirea pestei porcine africane, a anuntat marti un oficial german, potrivit agentiei DPA, informeaza AGERPRES . Obiectivul este de a limita deplasarile porcilor mistreti, principalii vectori…

- Cinci hackeri chinezi și doi oameni de afaceri din Malaezia au fost acuzați în Statele Unite pentru o campanie de atacuri informatice care au vizat în special sectorul jocurilor video, a anunțat miercuri Departamentul de Justiție al Statelor Unite, citat de AFP.Se crede ca fac parte…

- Inchiderea acestor piete, care sunt responsabile pentru un sfert din exporturile Germaniei de carne de porc, constituie un "motiv de profunda ingrijorare" pentru fermierii germani, a subliniat luni sindicatul agricol DBV. Citeste si: Aplicatie de urmarire anti-Covid, operabila in sase state…

- Japonia, China, Coreea de Sud au anuntat suspendarea importurilor de carne de porc din Germania, dupa descoperirea unui caz de pesta porcina africana in aceasta tara, ceea ce ameninta un sector care este deja foarte dependent de pietele asiatice, scrie Agerpres.

- Un comitet al partidului aflat la putere in Japonia a aprobat vineri o propunere ca tara sa se doteze cu capacitati pentru a opri atacurile de rachete balistice de pe un teritoriu inamic, aducand natiunea pacifista cu un pas mai aproape de achizitionarea de arme capabile de a lovi Coreea de Nord,…

- Uniunea Europeana a decis sa scoata Serbia si Muntenegru de pe lista tarilor terte sigure, dinspre care sunt permise calatoriile neesentiale. SUA nu va fi inclusa pe lista respectiva data fiind cresterea accentuata a numarului de noi cazuri de COVID-19 in aceasta tara, au declarat oficialitati europene,…