- Romeo Iliș, pompier de meserie, are o pasiune: cainii. Crește o rasa de ciobanesc caucazian Dracula. Ieri, la campionatul mondial din Elveția, Gloria a caștigat titlul de ”Cel mai frumos caine”. Romeo Iliș este originar din Beclean și este pompier la ISU Nasaud. Alaturi de soția sa au dezvoltat o pasiune…

- Comitetul ONU impotriva torturii se declara „profund ingrijorat” cu privire la acuzatiile de tortura, rele tratamente și condițiile precare in azilele din Romania și face mai multe recomandari autoritaților romane, transmite News.ro.Comitetul ONU impotriva torturii a publicat vineri, 28 iulie, concluziile…

- Cinci medalii de aur și una de argint au obținut elevii romani la Olimpiada Internaționala de Matematica din Chiba, Japonia.Potrivit Ministerului Educației, cu aceste rezultate, Romania a ocupat locul 1 intre țarile din Europa și locul 4 in clasamentul pe națiuni, cea mai buna clasare din 1999, conform…

- Lotul Romaniei a obtinut cele mai bune rezultate in istoria participarii fizice/in situ la Olimpiada Europeana de Fizica/EUPhO – trei medalii de aur si doua medalii de argint, informeaza Ministerul Educatiei. Elevii care au reusit aceasta performanta sunt: Vlad-Stefan Oros (clasa a XII-a/Liceul Teoretic…

- Irina Begu se mentine pe pozitia 29, cu 1342 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Begu este jucatoarea din Romania cel mai bine clasata in ierarhia feminina.Urmatoarea romanca din clasament este Sorana Cirstea, aflata pe locul 38, in coborare sase locuri, cu 1158 puncte, conform News.ro.…

- Horatiu Moldovan a oferit prima reactie, dupa ce Romania a remizat in deplasarea din Kosovo, scor 0-0. Portarul, care a debutat pentru nationala intr-un meci oficial, s-a declarat multumit de rezultatul obtinut de „tricolori” la Pristina, marturisind ca meciul a fost unul extrem de greu. Duelul din…

- Selecționerul Edward Iordanescu (44 de ani) l-a menajat pe Denis Alibec (32 de ani) la antrenamentul de marți seara. Atacantul de la Farul a resimțit o oboseala musculara și s-a pregatit separat. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- DORINȚA… Vasluianul Louis Munteanu vrea sa iși faca debutul la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Tanarul atacant al Farului a fost convocat pentru dubla cu Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Imprumutat de Fiorentina la Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu, 20 de ani, este unul…