FOTO/VIDEO – Două accidente în nicio oră: Una-n intersecția Monariu -Sărata, altul în Bistrița cu șofer rupt de beat Plin de accidente rutiere in județ. In decurs de-o ora, in aceasta dupamasa au avut loc doua accident. Unul a fost la intersecția Monariu – Sarata, altul in Bistrița. Cel din municipiu a fost provocat de un șofer rupt de beat. In jurul amiezii, circulația a fost blocata total pe DN 17, dupa ce un TIR s-a rasturnat pe carosabil, ocupand ambele benzi. FOTO – TIR rasturnat peste o mașina, in Viișoara. DN17, blocat pe ambele sensuri Mastodontul, incarcat cu produse din PVC, a ramas așa timp de cateva ore bune, motiv pentru care circulația a fost deviata pe alte rute. La cateva ore dupa devierea circulației,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

