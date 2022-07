FOTO/VIDEO: Bistritzer Burg Dog Show, azi și mâine, în Viișoara. O veste excelentă pentru copii Peste 330 de caini din 12 țari se intrec in frumusețe, astazi și maine, la Bistritzer Burg Dog Show, in Heidenfeld. „Pe o caldura groaznica și in condițiile de razboi din Ucraina, este o cifra satisfacatoare”, ne-a explicat Matilda Gubesch, președintele Asociației Chinologice Bistrița-Nasaud. Ne-a impartașit o veste grozava, pentru copii. Caini din Ucraina, Ungaria, Republica Moldova, Cehia, Polonia, Slovacia, Italia, Belgia, Franța, Norvegia și Romania pot fi admirați, in acest weekend, in Heidenfeld. Aici se desfașoara Bistritzer Burg Dog Show 2022. La Bistrița va exista, in curand, o școala… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

