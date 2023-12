Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute a avut loc un accident rutier in cartierul Sancrai din municipiul Campia Turzii. Din primele informații, se pare ca trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma impactului. La fața locului se afla mai multe ambulanțe, un echipaj SMURD și echipaje de Poliție. Revenim…

- In urma cu puțin timp un accident rutier s-a produs pe raza localitații Sandulești. Din primele informații un autoturism s-a rasturnat. Posibil din cauza carosabilului umed și alunecos. Pompierii turdeni intervin la fața locului cu o autospeciala și s-a trimis și un echipaj medical. Revenim cu amanunte.…

- Un alt accident rutier a avut loc in aceasta seara pe raza județului Cluj. Mai exact, un șofer a „zburat” cu mașina direct pe un camp de pe marginea drumului. Pompierii din cadrul Garzii Aghireșu au intervenit la un accident rutier petrecut intre localitațile Camarașu și Mociu. La fața locului s-a deplasat…

- In urma cu cateva momente a avut un accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Turda. In urma impactului, un autoturism s-a rasturnat iar o femeie are nevoie de ingrijiri medicale. Din fericire nu au existat victime incarcerate, transmite ISU Cluj. Revenim cu detalii. UPDATE „Pompierii din cadrul…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta, pe raza localitații Ghirișu Roman. In accident au fost implicate o mașina și un camion, trei persoane fiind ranite in urma impactului. ,,Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Un alt accident rutier a avut loc astazi in județul Cluj, in urma caruia, cinci persoane, printre care și un minor de 5 ani, au fost transportate la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Iuriu de Campie, comuna Cojocna.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați sa intervina, marți dimineața, la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Feleacu. La fața locului au intervenit 3 autospeciale cu modul de descarcerare, șase echipaje SAJ, doua echipaje SMURD și un elicopter SMURD.…