(Foto)Sase cetateni romani de pe vasul “Diamond Princess”, repatriati sambata, cu o aeronava speciala a MApN Sase cetateni romani de pe vasul “Diamond Princess” au fost repatriati, sambata dimineata, cu o aeronava speciala a Ministerului Apararii Nationale, care a aterizat la baza aeriana 90 din Bucuresti, scrie Agerpres. Seful DSU, Raed Arafat, a declarat, la postul Digi 24, ca toti cei sase vor intra in carantina pentru doua saptamani “intr-un loc sigur” si vor fi dusi la spital in caz ca apar simptome de boala. De asemenea, el a mai precizat ca ei vor fi din nou testati pentru infectia cu COVID-19 (coronavirus) la finalul perioadei de carantina, inainte de a fi lasati sa mearga acasa. Toti cei sase… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

