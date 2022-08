Fotoreportaj: Drumurile offroad catre litoral. Iata prin ce aventuri trec turistii sa ajunga pe plajele din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 17.13 Turistii care se aflau sambata in Salina Praid au iesit la suprafata in siguranta, dupa ce accesul in subteran a fost oprit din cauza unei infiltratii in galeria de coasta.Directorul Salinei Praid, Seprodi Zoltan, a declarat, pentru AGERPRES, ca exista o infiltratie mai abundenta cu…

- Galeria de acces in Salina Praid a fost inundata iar cei aproximativ 500 – 1.000 de turiști care se afla in subteran sunt evacuați cu ajutorul microbuzelor. De la ora 14,00 a fost oprit accesul in subteran. Turistii aflati in salina au putut iesi fara probleme. In Salina a fost intrerupta și alimentarea…

- Pe fondul lacomiei din ultimii ani, turiștii au ajuns sa evite sa mai calce in Mamaia, iar acum se vad efectele. Plajele sunt goale și turiștii prefera stațiunile Venus, Eforie și Olimp. Deja sunt pe plaja pancarte care anunța ieftiniri, iar hotelurile au taiat din prețuri. Numai Primaria se incapațaneaza…

- Doua femei au fost ucise de rechin pe o plaja din stațiunea egipteana Hurghada. Turiștii au oferit o veste șocanta in urma cu puțin timp. Ce se intampla cu plajele de acolo la doar patru zile de la tragedie? O romanca și o austriaca și-au pierdut viața zilele trecute dupa ce rechinii le-au ucis in […]…

- Peste 10.000 de oameni au participat la deschiderea oficiala a sezonului la Plaja Ghioroc, statiunea de interes local aflata la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Arad, care are o plaja cu nisip fin si palmieri. Reprezentantii Primariei comunei Ghioroc si ai Consiliului Judetean Arad au declarat,…

- Sezonul vacanțelor este in toi! Majoritatea romanilor s-au retras in concediul de vara in destinații straine. Cu toate astea, un numar mare de oameni au decis sa petreaca macar o saptamana pe litoralul romanesc. Cei din urma sunt in pierdere din cauza prețurilor piperate pe care le-au luat la cunoștința…

- Accesul turistilor pe malurile lacului de acumulare Stramtori-Firiza din judetul Maramures va fi interzis pe durata efectuarii lucrarilor de golire de fund si a reparatiei altor mecanisme tehnice de functionare, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Administratiei Bazinale Somes-Tisa, Bianca Irodi,…

- 14 iunie: Trageri cu armamentul de infanterie pe timp de zi in poligonul Micești. Accesul populației pe drumurile din zona, interzis 14 iunie: Trageri cu armamentul de infanterie pe timp de zi in poligonul Micești. Accesul populației pe drumurile din zona, interzis Primaria municipiului Alba Iulia informeaza…