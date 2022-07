Stiri pe aceeasi tema

Zeci de sateni s-au strans, miercuri, la marginea satului Smeeni, in jurul singurei fantani care avea apa buna de baut pana in…

Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern. El a…

O saptamana a durat ancheta polițiștilor și procurorilor buzoieni in cazul talhariei din satul Calțuna, județul Buzau, pana la prinderea autorilor. Doi batrani, soț și…

- O tanara in varsta de 29 de ani, din comuna Smeeni, a fost ranita intr-un accident produs pe DJ 203D, in afara localitatii Tintesti. Soferita a intrat in coliziune cu un autocamion care circula in aceeasi directie.

Un nou accident rutier s-a produs pe DN2 E85, pe raza județului Buzau. Evenimentul care a avut loc sambata dimineața, in afara localitații Caldarușanca,…

- Traficul rutier este blocat pe DC 142, la ieșire din localitatea Udati-Manzu spre Albești, dupa ocoliziune intre doua autovehicule. Potrivit datelor preliminare, doua persoane ar necesita ingrijiri medicale, iar o victima este incarcerata. Vom reveni cu detalii!

- Veste buna pentru locuitorii comunei Siriu, care, in curand, vor putea beneficia de servicii medicale de calitate chiar in localitatea lor, grație unui proiect anunțat de primarul Dragoș Voicu. Concret, este vorba despre o investiției de aproape 5 milioane de lei, derulata prin Compania Naționala de…

- Sunt gata de cules primele legume bio care pot fi livrate acasa, prin plata unui abonament lunar sau chiar anual. Sunt cultivate in gradina unei asociatii care administreaza si un camin de copii din judetul Buzau. Primele 20 de ladite cu marfa proaspata au ajuns deja la clienti din Bucuresti si Buzau.