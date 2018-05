Stiri pe aceeasi tema

- O italianca a fost condamnata la patru luni de închisoare dupa ce a spus ca românii miros urât și sunt necivilizați. Postarea a fost publicata acum patru ani de Michela Bartolotta pe pagina personala de Facebook, unde a reușit sa strânga…

- Tanara din Italia, condamnata la inchisoare dupa ce a jijnit romanii. Fata, in varsta de 19 ani, a postat pe contul de socializare, in urma cu ceva timp, un mesaj ce a starnit controverse in mediul virtual. Mai mult, ea s-a ales cu patru luni de inchisoare. Sentința a fost data de Tribunalul din Padova…

- BUCUREȘTI, 8 mai — Sputnik, Dragoș Dumitriu. "Strategia lui Klaus Iohannis de e a respinge toate proiectele importante ale Coaliției de guvernare, nu e eficienta, o sa vedeți rezultatele în sondaje", este opinia cunoscutului analist și jurnalist Bogdan Chirieac. © Facebook / Klaus…

- Camera de Comert Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, furnizeaza servicii de asistenta si consultanta in accesarea fondurilor europene si a granturilor nationale, inclusiv ajutor de stat si minimis.Expertii Biroului de Consultanta si finantari proiecte furnizeaza servicii complete si integrate…

- Saptamana trecuta a fost “Școala altfel”, pentru mai multe unitați de invațamant din țara, dar mai ales din Capitala. Vlad Ionescu a fost revoltat de reacția unor profesoare, in cadrul acestui proiect, atunci cand au venit cu elevii de la “Școala altfel”. Ei bine, in cadrul acestui program, inclus in…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- O tanara mama din Focsani, Mirela Lupu, prezinta pe Facebook o imagine inspaimantatoare a Spitalului Judetean din Focsani, dupa ce a petrecut acolo doua nopti alaturi de copilul ei. Relatarea ei a devenit virala, fiind distribuita de sute de focsaneni si nu numai. „Tara in care am ales sa traim nu ne…