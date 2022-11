Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo și Lionel Messi fac pentru prima data echipa intr-o campanie de marketing, care promoveaza brandul de lux Louis Vuitton, potrivit Daily Mail . Cei doi au postat reclama pe conturile lor de Instagram, iar postarea a strans aproape 14 milioane de aprecieri in doar doua ore. In fotografia…

- Cei doi mari fotbaliști, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, care participa la Campionatul Mondial, au postat pe conturile lor de socializare o fotografie in care apar in timp ce joaca șah pe o masa speciala.

- Lionel Messi (35 de ani) și Cristiano Ronaldo (37) au postat o fotografie identica pe conturile de socializare. Poza in care cei joaca șah a devenit virala intr-o ora. Pe Instagram, a adunat cumulat, de pe conturile celor doi, aproximativ 15 milioane de aprecieri in prima ora. Pe contul de Instagram…

- Lionel Messi a fost din nou omul orchesta in meciul in care PSG a invins cu 7-2 Maccabi Haifa in meciul din grupele Champions League. Starul argentinian a marcat doua goluri și l-a depașit din nou la un capitol pe Cristiano Ronaldo. Se știu deja noua din cele 16 echipe care vor merge in faza […] The…

- Jurnaliștii de la FourFourTwo au realizat un top 100 al celor mai buni fotbaliști din toate timpurile. In ierarhie se regasește și Gica Hagi, singurul roman din acest clasament condus de Lionel Messi și Diego Maradona, in timp ce Cristiano Ronaldo ocupa abia locul 3.Gheorghe Hagi ocupa locul 100. Sursa…

- Microbistii din intreaga lume s-au intrebat cine ar fi castigat Balonul de Aur daca Lionel Messi si Cristiano Ronaldo nu existau. Cei doi mari fotbalisti au dominat fotbalul mondial in ultimul deceniu si au castigat impreuna 12 trofee. Xavi ar fi avut 2 Baloane de Aur daca cele doua legende nu se nasteau.…

- Revista britanica Four-Four-Two a realizat un Top 100 all-time. Gica Hagi e pe ultima poziție. Primul e Lionel Messi, inaintea lui Diego Maradona, Cristiano Ronaldo și Pele: „Figura mesianica a carui stralucire a uimit lumea”. Jurnaliștii de la revista britanica Four-Four-Two au realizat și ei un Top…

- Kylian Mbappe, atacantul lui Paris Saint-Germain, a devenit cel mai bine platit fotbalist din lume, potrivit revistei Forbes, cu un venit estimat la 128 milioane de euro. E pentru prima data in ultimii opt ani cand in fruntea listei nu se afla Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo. Jucatorii lui PSG domina…