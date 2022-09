Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 20 septembrie 2022, municipalitatea piteșteana a felicitat, in cadrul unui moment festiv, cele 92 de cupluri care au celebrat, in acest an, implinirea a 50, respectiv a 60 de ani de casatorie neintrerupta. Citește și 13 echipe participa la Cupa Dacia la Fotbal Primarul Cristian Gentea a inmanat…

- Și in anul 2022, Primaria Municipiului Sebeș are placerea de a premia cuplurile care implinesc sau au implinit 50 de ani de casatorie. Familiile care locuiesc in municipiul Sebeș, in localitațile Lancram, Petrești și Rahau și implinesc sau au implinit in acest an 50 de ani de casatorie, iar casatoria…

- Comunicat: Primaria Municipiului Sebeș premiaza cuplurile care implinesc sau au implinit 50 de ani de casatorie Și in anul 2022, Primaria Municipiului Sebeș are placerea de a premia cuplurile care implinesc sau au implinit 50 de ani de casatorie. Familiile care locuiesc in municipiul Sebeș, in localitațile…

- FOTO: Cuplurile din Blaj care au implinit 50 de ani de casatorie au fost sarbatorite. Ce urari le-a facut primarul Rotar O tradiție de 13 ani a fost sarbatorita marți, 23 august, la Blaj. A fost o zi speciala pentru cuplurile care in 2022 au implinit 50 de ani de casatorie. Intr-un cadru prietenos,…

- Primaria Blaj a organizat ce-a de-a XIII-a ediție a evenimentului „Nunta de Aur”, in care i-a premiat și sarbatorit pe blajenii care au imlinit, in acest an 50 de ani de casatorie. „Astazi am sarbatorit cuplurile din Blaj care au implinit, in acest an, 50 de ani de casatorie, in cadrul unui eveniment…

- FOTO| Nunta de Aur 2022, in Municipiul Blaj: Cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie au primit urari și daruri FOTO| Nunta de Aur 2022, in Municipiul Blaj: Cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie au primit urari și daruri Primaria Blaj a organizat ”Nunta de Aur 2022”, un eveniment…

- FOTO: Nunta de Aur 2022, la Alba Iulia. 52 de familii care au implinit 50 de ani de casatorie, sarbatorite de administrația locala Administrația locala din Alba Iulia a organizat joi „Nunta de Aur”, eveniment in cadrul caruia au fost sarbatorite 52 de cupluri din municipiu care au implinit in acest…

- Marti dimineata, la Arenele ”Traian”, un alt eveniment ”Nunta de Aur” a adus bucurie in viata a 34 de cupluri de ramniceni care au implinit recent 50 de ani de casnicie. Intr-un cadru festiv, pe acorduri de muzica veche, primarul Mircia Gutau a fost onorat sa ureze celor aniversati sa se bucure, impreuna,…