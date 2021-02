Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 57 de ani din Alba a provocat un accident in județul Tulcea. Acesta era baut la volan. Polițiștii din Tulcea au fost sesizati miercuri cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 222. Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat de 57 de ani din județul Alba in timp […]…

- Un șofer care a incercat sa faca o depașire neregulamentara era cat pe ce sa produca un grav accident de circulație, pe DN 10, in județul Buzau. A fost filmat cu o camera de bord aflata pe o alta mașina aflata in trafic, in timp ce efectua o manevra periculoasa, punand in pericol alți participanți la…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O mașina parcata a fost facuta „PRAF” de catre un șofer care a intrat intr-o depașire Un accident rutier s-a petrecut astazi, 1 februarie, in cartierul Partoș din Alba Iulia, unde doua autoturisme au intrat in coliziune. Așa cum se poate observa…

- Un tanar s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat accident rutier in timp ce conducea sub influența alcoolului, pe DN67C la Șugag. S-a rasturnat cu mașina in afara șoselei. Potrivit IPJ Alba, sambata, 23 ianuarie 2021, in jurul orei 19.40, polițiștii rutieri din Sebeș au fost sesizați prin 112, cu…

- Un barbat din Abrud a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN75 la Vidolm. A pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un zid de piatra. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 5.30, un barbat de 60 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism pe DN 75, pe raza […] Citește…

- Un barbat din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat accident rutier in timp ce conducea sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat alcoolemie de 0,72. Potrivit IPJ Alba, vineri, 1 ianuarie, in jurul orei 08,20, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit, pe strada…

- Un accident rutier grav a avut loc, marți seara, in Cluj, la ieșirea de pe A3, catre localitatea Nadașel. Un tanar in varsta de aproximativ 20 de ani a fost descarcerat dintre fiarele autoturismului deformat, de catre pompierii clujeni. Evenimentul s-a produs, in jurul orei 21.40, intre un…

- Un barbat s-a dus cu mașina la Poliție ca sa anunțe un accident produs cu o zi inainte. Polițiștii au simțit mirosul de alcool și au decis sa-l testeze pe șofer. Acum, pe langa problemele cauzate de accident, barbatul trebuie sa dea socoteala și intr-un dosar penal. Potrivit IPJ Sibiu, un barbat in…