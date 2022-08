Stiri pe aceeasi tema

- Aliana Naional a Organizaiilor Studeneti din România (ANOSR) exprim prezenta poziie public privind un al patrulea subiect de interes pentru studeni în contextul proiectului Legii Învmântului Superior. ANOSR se opune eliminrii de facto a limitei impuse de lege pentru mandatele Rec...

- Asociatia Alianta Universitara G6-UMF considera ca actualul proiect al Legii invatamantului superior, aflat in dezbatere publica, este unul modern si flexibil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Profesorul Marian Preda, rectorul Universitații din București, a declarat despre proiectul Legii invațamantului superior ca„Universitatea din București nu poate susține un proiect de lege care nu are o viziune privind promovarea invațamantului de calitate și a cercetarii fundamentale și perpetueaza…

- Aliana Naional a Organizaiilor Studeneti din România (ANOSR) federaia naional ce reprezint studenii din România la nivel naional i european a trimis astzi ctre Ministerul Educaiei primul set de 273 de amendamente referitoare la proiectul Legii Învmântului Superior aflat în d...

- Astazi, 25 Iulie, a avut loc reuniunea reprezentantilor mediului universitar cu Premierul Romaniei, reuniune solicitata in cadrul consultarii pe marginea proiectului Legii invatamantului superior. Au participat 25 de rectori, reprezentati delegati de catre cele 6 consortii universitare participante:…

- Pentru inceput clarific una din intrebarile frecvente, spunand ca, in afara de analizele (punctele de vedere/dezbaterile) publice pe care le-am inițiat sau la care am participat in legatura cu un modelul normativ modern al invațamantului superior in Romania, nu am contribuit direct și nu am fost consultat…

- Comunicat. B.R.I.M.E.A. („Belt and Road” International Medical Education Alliance) este un consorțiu internațional in domeniul medical, care reunește 84 de universitați din toata lumea, avand...

- Sindicatul Universitații Agrare din Moldova anunța protest pentru ziua de maine, in legatura cu dezacordul fața de reforma propusa de ministerul Educației in sistemul de invațamant superior. Evenimentul va avea loc in fața sediului Guvernului.