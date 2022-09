FOTO VIDEO| PRIMA ZAPADA DIN ALBA, in acest sezon: A nins peste Țara Moților PRIMA ZAPADA DIN ALBA, in acest sezon: A nins peste Țara Moților Prima zapada din acest sezon s-a inregistrat astazi, 18 septembrie, in comuna Horea din județul Alba. Așa cum reiese și din imaginile postate in mediul online, primii fulgi de nea din Țara Moților au fost intampinați cu mult drag de catre internauți. Administrația […]