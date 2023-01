Stiri pe aceeasi tema

- O drona va transporta probe biologice intre Sectiile externe ale Spitalului clinic judetean de urgenta din Oradea si laboratorul central, intr-un experiment unic in Romania, testat de municipalitate.

- Oradea va fi primul oraș din Romania unde probele biologice sunt transportate cu drona intre spitale. Primul astfel de transport, care va fi un test, va avea loc vineri, 20 ianuarie, scrie Bihon.ro. Primul astfel de transport va avea loc pe traseul Spitalul Municipal – Spitalul TBC – Maternitate și…

- Nu aduce anul, ce aduc zilele. Proiecte de 8,6 milioane de euro depuse in decembrie de Spitalului Clinic Județean de Urgența din Timișoara la Ministerul Sanatații pentru atragerea de fonduri din PNRR, sunt in linie dreapta intr-un timp record - cateva zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Medicii ieșeni au facut o minune in cazul fetei de 15 ani care a ajuns la spital dupa ce i-au fost amputate brațele in accidentul autocarului in care se afla.Un autocar in care se aflau 35 de persoane, printre care și aceasta tanara, s-a rasturnat intr-o curba, vineri spre sambata. Toți cei din autocar…

- Vineri, 25 noiembrie, in cadrul Compartimentului de Radiologie Intervenționala al Spitalului Județean de Urgenta „ Sf. Ioan cel Nou ” Suceava, au fost efectuate 4 proceduri de terapie endovasculara la pacienti cu fistule arteriovenoase. Procedurile prin care se mentin viabile fistulele arterio-venoase…

- In premiera in țara noastra, marți, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”M.S. Curie”, un copil de patru ani a primit un implant auditiv de trunchi cerebral, cu ajutorul caruia ”se bucura de sunete”. „Pacientul a primit un implant auditiv de trunchi cerebral care ii va da sansa de a se bucura…

- Un copil de patru ani a beneficiat de primul implant auditiv de trunchi cerebral realizat in Romania, de medicii Spitalului de Urgența pentru Copii „M.S.Curie”, aceasta intervenție chirurgicala oferindu-i sansa de a se bucura de sunete. La Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Maria Sklodowska…

- O procedura de embolizare a unui anevrism gigant de artera bazilara a fost reusit, vineri, in premiera, de o echipa medicala de la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures. O echipa medicala coordonata de doctorul Lucian Marginean, seful Compartimentului Radiologie Interventionala…