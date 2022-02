Un tanc a fost filmat in timp ce trece peste o mașina din Ucraina. Șoferul a supraviețuit miraculos. Mai mulți oameni s-au mobilizat și au reușit sa scoata șoferul din mașina. Trupele ruse au intrat in capitala Kiev. Informația a fost confirmata de Ministerul ucrainean al Apararii, care a precizat ca „inamicul” se afla in districtul Obolon, aflat la 9km nord de parlamentul țarii. #BREAKING The man whose car was run over by #Russian Tank in #Kiev has survived this Brutal Assault #Ukraine #Kyiv #UkraineInvasion #UkraineConflict #Putin #Europe #Ukrainewar #UkraineRussiaConflict https://t.co/zMjLfUYhNj…