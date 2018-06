Stiri pe aceeasi tema

- Noul iubit al Biancai Dragușanu se numește Tristan Tate, este un tanar cu radacini in SUA și Marea Britanie, are doar 30 de ani și o avere impresionanta, scrie click.ro. Poreclit "Talismanul", barbatul și-a facut un nume in kickboxing, sport pe care a trebuit sa-l abandoneze din cauza unei accidentari.…

- Victor Slav a aflat ca Bianca Dragușanu are un nou iubit, Tristan Tate, un englez care e stabilit in Romania de trei ani. Prezentatorul de televiziune a declarat ca nu știa despre noua relație a ex-partenerei lui de viața și ca pe el tot ce il intereseaza este fiica lor, Sofia Natalia. Bianca…

- Prima fotografie cu Bianca Dragușanu și noul iubit. Tristan Tate a postat pe contul de socializare un selfie in care apare alaturi de fosta iubita a lui Victor Slav, asta fiind dovada clara ca cei doi nu mai au de gand sa iși ascunda relația. Americanul milionar, Tristan Tate, a postat pe contul sau…

- Tristan Tate, noul iubit al Biancai Dragușanu, marturisea, intr-un interviu, ca nu provine dintr-o familie cu bani. Noul amorez al Biancai Dragușanu duce o viața de lux. Tristan Tate este un englez mutat in Romania de aproximativ trei ani . Tristan Tate este campion la kickboxing și are doua centuri.…

- Bianca Dragușanu are un nou iubit, Tristan Tate, cu care a fost surprinsa sarutandu-se la un restaurant. Momentele de tandrețe dintre cei doi au avut loc la doar cateva zile dupa ce Bianca Dragușanu a anuntat oficial ca s-a despartit de prezentatorul de televiziune Victor Slav. Bianca si Tristan si-au…

- Nici bine nu și-a anunțat desparțirea de Victor Slav ca Bianca Dragușanu are un nou iubit. Aceasta a fost surprinsa sarutandu-se cu el. Bianca Dragușanu s-a separat de prezentatorul de televiziune Victor Slav la sfarșitul saptamanii trecute. Din relația lor a rezultat o fiica, Sofia Natalia . Nici bine…

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa aseara cu un alt barbat. S-a afisat cu el in public, la doar cateva zile dupa ce a anuntat despartirea de Victor Slav, iar spynews.ro va ofera toate detaliile despre Tristan Tate, barbatul care i-a cucerit inima blondinei.

- Martea trecuta, un teribil accident rutier a curmat viata a 9 romani pe o sosea din Ungaria, soferul Petru Zalar intrand cu microbuzul intr-un tir care venea pe contrasens pe motiv ca era prea ocupat cu live-ul pe care il facea pe Facebook. Dupa tragedie, pe contul de Facebook al uneia dintre victime,…