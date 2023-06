Stiri pe aceeasi tema

- Locatarii unui bloc din cartierul Militari din București au chemat poliția dupa ce au vazut o femeie ingropand ceva in curtea blocului. Sosiți la fața locului, polițiștii au descoperit ramașițele unor caini, astfel ca a fost deschis un dosar penal pentru ucidere fara drept a animalelor.

- ACCIDENT rutier la Boz. O tanara de 20 de ani a ajuns la spital dupa ce mașina in care se afla a intrat intr-un cap de pod Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 15:00, pe raza localitații Boz. O tanara de 20 de ani a ajuns la spital dupa ce mașina in care se afla a intrat intr-un cap de pod. …

- O balena ucigașa pe care cercetatorii au numit-o Gladis cea Alba a invațat un grup de orci sa atace barcile din zona Gibraltarului și a coastei de vest a Peninsulei Iberice. Ele au lovit deja trei barci, scufundand doua dintre ele, scrie The Telegraph.

- FOTO ȘTIREA TA| MUNȚI de gunoaie pe o strada din Alba Iulia: Un container pentru sticla, luat cu asalt de diferite tipuri de deșeuri MUNȚI de gunoaie pe o strada din Alba Iulia: Un container, luat cu asalt de diferite tipuri de deșeuri Pe o strada din municipiul Alba Iulia, un container destinat depozitarii…

- FOTO ȘTIREA TA| MUNȚI de gunoaie in satul din ALBA unde se vor construi bai sarate de aproape 17 milioane de lei MUNȚI de gunoaie in satul din ALBA unde se vor construi bai sarate de aproape 17 milioane de lei Ocnișoara, satul din județul Alba care urmeaza sa fie readus la viața printr-o mega investiție…

- In data de 03 aprilie 2023, in jurul orei 04:45, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie din Orastie cu privire la faptul ca, in jurul orei 04:30, fiica sa, CORPADE DENISA- MARIA (foto), de 13 ani, a parasit in mod voluntar domiciliul. La momentul plecarii voluntare de acasa,…

- Un barbat care se afla intr-un scaun cu rotile și pretindea ca sufera de un handicap, pentru a obține bani din mila oamenilor, a fost „vindecat” de agenții Poliției Locale. Incidentul s-a petrecut marți, 28 martie, in jurul orei 16.30, in parcarea unui magazin Kaufland, transmite Alba 24. Deși se…

- FOTO| Acțiune de ecologizare la Santimbru: 50 de elevi, impreuna cu voluntari și angajați ai primariei au curațat de gunoaie mai multe zone din comuna Acțiune de ecologizare la Santimbru: 50 de elevi, impreuna cu voluntari și angajați ai primariei au curațat de gunoaie mai multe zone din comuna Inceput…