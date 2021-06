Mai multe persoane care se opun vaccinarii au protestat marti seara in exteriorul Canyon Club din orasul californian Agoura Hills, unde trupa Foo Fighters a sustinut primul concert organizat la capacitate 100% in timpul pandemiei de COVID-19 in fata unui public alcatuit doar din persoane vaccinate impotriva noului coronavirus, informeaza site-ul revistei Variety, arata Agerpres.

Cateva zeci de protestatari purtau pancarte pe care erau scrise mesaje precum "Foo Fighters lupta pentru a readuce segregarea" si "eveniment doar pentru vaccinati, nevaccinatii nu au voie", potrivit unor fotografii…