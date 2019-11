Cinci adolescenti, inclusiv o tânara de 13 ani, au fost arestati dupa ce au ranit sapte politisti în timpul unui atac cu macete comis într-un cinematograf din orasul Birmingham, informeaza Press Association, potrivit Agerpres.

Politistii au intervenit în cinematograful Star City din Birmingham sâmbata seara, în urma unor relatari despre prezenta în incinta a unor tineri înarmati cu macete.





Mass brawl at #Birmingham cinema amid reports of people with machetes



MORE: https://t.co/WE5tdd5Z1t pic.twitter.com/58IHFDnDPT

—…