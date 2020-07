FOTO: Verificări la Leoni Bistrița după creșterea numărului de cazuri de coronavirus Prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, a efectuat ieri o vizita la compania Leoni, pentru a verifica in ce masura sunt respectate masurile de protecție sanitara și distanțare sociala. ”Am verificat masurile de protecție anti COVID-19 pe care cel mai mare angajator din județ, compania Leoni, le implementeaza. Am vizitat una dintre fabricile Leoni din Bistrița și am constatat ca planul de masuri de protecție, unul dintre cele mai stricte pe care le-am intalnit, este aplicat cu rigurozitate: angajații lucreaza cu maști și viziere, circula pe trasee cu circuite special stabilite, temperatura… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

