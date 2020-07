FOTO. Un TIR a distrus două case la Albești, DN13! In aceasta seara, in jurul orei 20.15, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN13 E60, in localitatea Albești, cu implicarea unui ansamblu de vehicule. Din primele cercetari efectuate la fața locului, la km. 111, se pare ca un barbat, de 43 de ani, din municipiul Tarnaveni, in timp ce […] Sursa articolului: FOTO. Un TIR a distrus doua case la Albești, DN13! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

