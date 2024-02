Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 ianuarie a.c., in jurul orei 22.00 polițiștii din cadrul Poliției orasului Slanic, au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul ca o persoana ar fi cazut intr-o fantana din comuna Bertea. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul ca cele sesizate se confirma,…

- Un barbat de 47 de ani a murit, vineri seara, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in judetul Suceava. O alta victima a refuzat transportul la spital, potrivit news.ro.ISU Suceava a intervenit, vineri seara, la un autoturism rasturnat in afara partii carosabile, pe raza comunei Carlibaba.”La…

- Un pescar a sesizat Poliția vineri dupa ce a observat in Lacul Herastrau trupul unui barbat. Scafandrii de la SMURD au scos trupul neinsuflețit din apa și l-au dus la INML pentru efectuarea necropsiei. Barbatul disparuse de acasa de doua zile.

- Accident mortal in aceasta seara la Oncesti. Doua echipaje de pompieri au intervenit in cazul unui accident rutier in Oncesti, dupa ce o masina s-a izbit de un podet. In urma accidentului au rezultat doua victime, dintre care una decedata. De asemenea, la locul accidentului au intervenit și 2 echipaje…

- Barbatul de 58 de ani a murit duminica dupa-amiaza, dupa ce masina in care se afla, condusa de un tanar de 32 de ani, s-a rasturnat intre localitațile Vișina și Studina, județul Olt, scrie News.ro. Doi copii de șase ani au fost raniți in urma accdentului.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al…

- Tragedia s-a produs ieri, 20 noiembrie 2023, in jurul orei 11.20, dupa ce soferul de camion s-ar fi inecat cu o bomboana in timp ce conducea. Astfel, camionul scapat de sub control a intrat pe un trotuar si a lovit trei oameni. In urma impactului, unul dintre pietoni, un barbat care era preot catolic,…

- Pompierii au fost chemati la locul incidentului si au intervenit cu doua autospeciale. Nu au fost pierderi de vieti omenesti, insa cei 5 catei ai familiei, care se aflau in bucatarie in momentul deflagrației, nu au supravietuit.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați in…