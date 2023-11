Stiri pe aceeasi tema

- Tanara cu origini romanești a fost printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de gruparea militara Hamas. Bruna Valeanu, in varsta de 24 de ani, a fost nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum. Amor al projimo ❤️Para…

- Un conducator auto s-a urcat drogat la volan, iar in mașina se aflau soția sa insarcinata și copilul lor.Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala, potrivit Antena 3 CNN. Aparatul drugtest a indicat ca șoferul consumase cocaina. „Nu…

- Dr. Doru Negru, medic primar diabet, nutritie si boli metabolice, a atras atentia asupra efectelor pe care le pot avea energizantele in corpul copiilor si al tinerilor, mai ales daca sunt consumate in exces. Dr. Negru spune ca tinerii si copiii nu au nevoie de astfel de bauturi, pe care le numeste bombe…

- Un sofer drogat si-a omorat propria mama, iar pe tatal sau l-a bagat in spital, dupa ce a provocat un grav accident in comuna Maruntei din Olt. Masina condusa de tanarul in varsta de 19 ani s-a izbit violent de un autoturism care circula din sens opus. „La data de 2 septembrie 2023, in jurul […] The…

- Un departament al poliției din Ohio a publicat vineri imagini inregistrate de camera corporala care arata cum un ofițer de poliție impușca mortal o femeie de culoare insarcinata in parcarea unui magazin alimentar in urma cu doua saptamani, dupa ce aceasta a refuzat sa iasa din mașina și l-a impins cu…

- Un copil de 2 ani a murit, iar fratele sau de 3 ani este in coma dupa ce mama lor i-a aruncat de la balconul hotelului unde era cazata impreuna cu cei doi fii. Incidentul a avut loc in municipiul Botoșani. Femeia, in varsta de 23 de ani, amenința ca se sinucide in timp ce […] The post Tragedie la Botoșani:…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Mii de persoane au manifestat luni la si in alte cateva orase bosniace, la trei zile dupa ce o femeie a fost ucisa de sotul ei, crima pe care agresorul a transmis-o in direct pe retelele de socializare, inainte de a ucide alte doua persoane si de a se sinucide, informeaza AFP. Aceste crime si […] The…