- Crește numarul victimelor din India, dupa ce mai multe trenuri s-au ciocnit vineri seara. 288 de oameni au murit și 900 a fost raniți in accidentul catalogat ca dezastrul secolului in India. Sambata a fost declarata zi de doliu.

- Bilantul catastrofei feroviare in care au fost implicate mai multe trenuri in estul Indiei a urcat la cel putin 207 de morti si 850 de raniti, in timp ce multi calatori ar fi inca prinsi sub gramezi de fier, au declarat oficialii indieni sambata dimineata, informeaza AFP. ‘Am numarat deja 207 morti,…

- Cel putin 20 de oameni au murit dupa ce un vas plin cu turiști s-a rasturnat. Majoritatea victimelor sunt copii care erau in vacanța. Tragedia s-a petrecut la Tanur, un oras de coasta din India.

- 12 morți și 31 de raniți, dupa ce un camion a ramas fara frane și a lovit mai multe mașini, in Turcia 12 morți și 31 de raniți, dupa ce un camion a ramas fara frane și a lovit mai multe mașini, in Turcia. Șoferul unui camion care se deplasa dinspre Hatay spre Ankara a pierdut controlul volanului, a…

- Bilantul prabusirii podelei unui templu hindus din India a crescut vineri la 35 de morti, insa operatiunile de salvare sunt inca in curs de desfasurare, a declarat pentru AFP un responsabil local.Zeci de credinciosi au cazut joi intr-un baoli, o fantana cu scari folosita pentru ritualuri religioase,…

- Un accident grav s-a produs joi seara pe DN 73, in județul Brașov. Doi barbați in varsta de 28 și 31 de ani au murit in urma impactului dintre doua autoturisme și o autoutilitara.Alți 3 barbați cu varste cuprinse intre 27 și 42 de ani au fost raniți și transportați la spital. Accidentul a avut loc intre…