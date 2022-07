Pentru cateva zile, Bistrița a fost gazda unui eveniment, Bolts and Speed, in care centrul atenției s-a mutat pe mașinile robot, creații ale unor elevi pasionați de robotica. In Sala Polivalenta din Bistrița, timp de trei zile, roboții au fost supuși unor probe prin care sa le fie testata rapiditatea, anduranța și precizia. Bolts and Gears, echipa de robotica a Colegiului Național „Liviu Rebreanu” a trimis o invitație mai multor echipe de robotica din județ și din țara care s-au intrecut trei zile, iar la final a fost organizata premierea echipelor. In prima zi s-a desfașurat o activitate interactiva,…