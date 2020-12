Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre noua tulpina de COVID-19, considerata de mai mulți experți ca fiind mai contagioasa și cu risc de a provoca o noua criza medicala. Romania și mai multe state membre ale…

- Specialiștii britanici sunt de parere ca apariția noului tip de COVID-19 nu reprezinta o surpriza. Intr-un articol aparut in The Guardian, aceștia au vorbit despre tulpina de coronavirus care a inceput sa se raspandeasca in mai multe state europene.Dr. Muge Cevik, membru al Grupului consultativ pentru…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit…

- UPDATE Noua tulpina de COVID-19 identificata in Marea Britanie se poate raspandi mai repede decat versiunea deja cunoscuta si se depun eforturi urgente pentru a se confirma ca aceasta nu provoaca o rata de mortalitate mai ridicata, a declarat sambata Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Anglia,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a discutat sambata cu miniștrii ce masuri urgente trebuie intreprinse dupa ce s-a confirmat ca o noua tulpina a virusului COVID-19 s-ar putea raspandi mai rapid și ar putea duce la o creștere a cazurilor, relataza Reuters. BBC a raportat ca Londra și sud-estul Angliei…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ”noi variante” a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19. ”Am identificat o noua varianta de coronavirus,…

- Londra intra in nivelul 3 de restricții din Anglia, din cauza numarului ingrijorator de infectari. Matt Hancock, Secretar de stat in Ministerul Sanatații din Marea Britanie, avertizeaza ca numarul mare de infectari ar putea fi cauzat de o noua forma de Covid-19, care s-a raspandit rapid in sud-estul…

