FOTO. Sute de persoane au petrecut de Revelion în Centrul Vechi, din București. A fost show și în Parcul IOR Romani, italieni, turci, nemți, francezi și spanioli au petrecut pana dimineața noaptea dintre ani. Nepalezii de la firmele de livrare de mancare au fost sufletul petrecerii. In acest an Primaria Municipiului București nu a organizat nicio petrecere de Revelion. Așa ca sute de turiști straini, dar și bucureșteni au petrecut trecerea in noul an 2024, in Centrul Vechi din Capitala.Restaurantele și barurile au fost pline pana la refuz, toate locurile fiind ocupate din vreme.„Am venit din Italia sa petrecem in Romania cu niște prieteni. Am rezervat o masa mai mare și am luat decizia cea mai buna”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

