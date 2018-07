Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este “o problema foarte complexa”, intr-un interviu pentru presa britanica, ...

- Melania Trump a transmis un mesaj dupa intalnirea cu regina Elisabeta a II-a. Prima Doamna a SUA a scris, pe Twitter, ca a fost o onoare sa o cunoasca pe regina.Intr-un mesaj pe Twitter, sotia presedintelui american Donald Trump a declarat ca „i-a placut mult vizita si compania” monarhului britanic,…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a saptamana viitoare, in cadrul vizitei sale in Marea Britanie, in pofida disputelor diplomatice in care au fost implicați mai mulți oficiali britanici, inclusiv premierul și primarul Londrei, relateaza agenția Reuters, informeaza…

- Ar putea foarte bine sa fie poreclita „Regina curcubeu”. Și asta pentru ca garderoba reginei Elisabeta a II-a include toate culorile curcubeului. Alegerile nu sunt doar o preferința personala de-a reginei dictata de starea din ziua respectiva! „Daca port bej, nimeni nu va ști cine suunt”, afirma Regina…

- In acest comentariu care ar putea provoca neliniste in randul membrilor familiei regale britanice, Thomas Markle pare sa o critice pe regina Elisabeta a II-a pentru intentia de a se intalni cu Donald Trump pe 13 iulie in timpul vizitei pe care presedintele american o va efectua in Marea Britanie.…

- Thomas Markle, tatal lui Meghan Markle, o fosta actrita americana care a devenit sotia printului Harry luna trecuta, a spus ca daca regina Elisabeta a II-a se intalneste cu presedintele Trump luna viitoare, atunci suverana britanica ar trebui sa isi faca timp pentru a se intalni si cu el, potrivit site-ului…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa, preia Agerpres.Trump…

- Donald Trump urmeaza sa soseasca in Marea Britanie la mijlocul lui iulie, dupa luni de speculatii privind momentul vizitei sale in tara considerata in mod traditional cel mai apropiat aliat al Statelor Unite. Donald Trump nu a vizitat Marea Britanie de cand a fost ales presedinte in 2016.…