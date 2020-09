Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Rezultate excepționale pentru elevii militari absolvenți ai Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, promoția 2020: procent de promovabilitate de 100%, 58 de medii mai mari sau egale 9,00 și media generala 8,91 La Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” au fost analizate…

- In timp ce autoritațile incearca sa clarifice cum va arata noul an școlar, in Capitala se propune testarea pentru COVID-19 a elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar, inainte de intoarcerea in clase.

- Profesorii din București se vor putea testa gratuit de COVID-19, inainte de inceperea școlii, la cerere, a spus, ieri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a anunțat la un comandament organizat de...

- Studiul „Back to School Post-Covid” concluzioneaza ca cei mai multi parinti, mai exact 55% dintre ei, isi doresc ca elevii sa poata participa fizic la cursuri. Si in cazul prescolarilor si al elevilor de liceu sunt preferate cursurile fata in fata. Cu toate acestea, frica parintilor legata…

- Plecat-au 29 din Vaslui și cu bolnava 30, spre a-și serba la Costinești majoratul, așa ar putea incepe, in parafraza literara, o știre. Știrea incepe cu o tanara din județul Vaslui care a vrut sa plece la Costinești, spre a-și serba impreuna cu colegii majoratul. Parinții fetei, avand o presimțire,…

- Candidații admiși in aceasta vara s-au prezentat saptamana aceasta la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, in vederea luarii masurilor pentru uniforma militara. Activitatea s-a desfașurat pe parcursul mai multor zile, cu respectarea normelor de distanțare fizică. Elevii admiși in colegiul militar…

- La inițiativa primarului Marian Ivan, CL Pantelimon a aprobat Proiectul ”Școala On-line” Proiectul ”Școala On-line” a fost inițiat de primarul Marian Ivan pentru a veni in sprijinul elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon care nu au acces la niciun mijloc de comunicare cu acces la internet. Apoi,…