Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Traseul de la Sediul Electrica, redeschis pentru public. Luminile noi și tunelurile curațate fac plimbarea o adevarata placere Vești bune pentru iubitorii de promenda din orașul Alba Iulia. Traseul de la Sediul Electrica a fost curațat și recondiționat, iar noile lumini…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| ”Regele” parcarilor la Alba Iulia: Cum și-a lasat un șofer mașina pe contrasens, chiar langa intersectie și trecerea de pietoni Tupeu maxim pentru soferul unui Mercedes! A intrat cu bolidul pe contrasens pe o strada din cartierul Cetate din Alba Iulia si a oprit chiar langa…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Intrarea intr-un bloc din Alba Iulia, blocata de un BMW parcat aiurea Intrarea intr-un bloc din Alba Iulia a ramas blocata marți din cauza unui șofer care și-a parcat automobilul chiar in fața ușii. Un cititor ziarulunirea.ro, locatar al blocului a trimis pe adresa redacției…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Fenomen SPECTACULOS pe cerul de la Alba Iulia: Curcubeu circular, in jurul soarelui. Ce este haloul solar și cum se formeaza Un fenomen SPECTACULOS a putut fi observat sambata pe cerul de la Alba Iulia: un curcubeu circular, format in jurul soarelui. Fenomenul poarta numele…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| „Ploua” cu castraveți murați in Partoș. Canalizare blocata timp de cateva ore Imagini cu o canalizare blocata de niște castraveți murați, in cartierul Partoș din municipiul Alba Iulia au ajuns pe adresa redacției ziarulunirea.ro de la un cititor fidel. Se pare ca o canalizare…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Ploaie și GRINDINA la Șard: Gheața a acoperit in cateva minute drumurile, curțile și gradinile O ploaie cu grindina de dimensiuni medii a cazut luni dupa-masa peste localitatea Șard, in apropiere de Alba Iulia. In doar cateva minute, oamenii au vazut cum curțile, gradinile…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Scene ȘOCANTE in Alba Iulia: Cadavrul unui cal zace in raul Ampoi – ”Protecția animalelor exista in Romania?” Cadavrul unui cal care zace in raul Ampoi a fost descoperit duminica de un albaiulian: ”Protecția animalelor exista in Romania?” Barbatul a postat imaginea șocanta…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Mai multe camioane incarcate cu bușteni, fotografiate in timp ce treceau prin Alba: ”Ne pleaca padurile” Mai multe camioane incarcate cu bușteni au fost fotografiate in timp ce traversau joi municipiul Alba Iulia: ”Ne pleaca padurile”, spune cea care le-a fotografiat. O…