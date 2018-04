Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un si sotia lui au asistat, duminica, la un spectacol sustinut de artisti sud-coreeni la Phenian, primul dupa mai bine de zece ani, semn al detensionarii situatiei din zona, relateaza presa internationala, citata de news.ro.

- Incredibil dar adevarat, derby-ul Seriei a 5-a din Liga a 3-a, de saptamana viitoare, vineri, 30 martie, ora 15.00, Performanța Ighiu – „U” Cluj, meci ce putea lamuri lupta pentru promovare, se va juca fara spectatori!!! Meciul dintre cele doua candidate pe promovare a inceput cu o saptamana mai devrme,…

- Tentatia de a insista pe incidentele petrecute in strada sau pe holuri pot deturna atentia de la adevarata miza a congresului PSD. Liviu Dragnea si-a supus partidul unei „reparatii capitale”. Sau unei purificari. Ca sa nu spunem despaducheri. A fost eliminat orice posibil element perturbator. S-a produs…

- Formatia Concordia Chiajna a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputata sambata, pe teren propriu, cu echipa Sepsi Sfantu Gheroghe, in prima etapa a play-out-ului Ligii I. Ramasi in zece jucatori dupa eliminarea lui Oliveira, in minutul 42, oaspetii au egalat la ultima faza a meciului,…

- Echipa din Valea Aiudului, Sportul Livezile, una dintre cele mai iubite din judet, ce activeaza in Seria 1 a Ligii a V-a, asteapta cu mare nerabdare returul campionatului. Desi ocupa un loc rusinos dupa un tur dezamagitor (poziția a 10-a in ierarhie), iubitorii echipei “ciresare” nici nu concep ca echipa…

- Fotbalistul echipei Deportivo La Coruna, Florin Andone, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu Levante, in etapa a XXI-a a campionatului Spaniei. La Coruna a jucat in inferioritate numerica din minutul 34, iar oaspetii au revenit de la 0-2.Andone,…

- Mijlocasii Rares Moga (ex-Performanta Ighiu) si Alin Apetri (s-a despartit de Unirea Alba Iulia) sunt la o semnatura distanta de a evolua in retur la Industria Galda. „Suntem foarte aproape sa ne intelegem cu cei doi jucatori, mai sunt mici detalii de pus la punct„, a precizat antrenorul Paul Ciuca.…