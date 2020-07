FOTO: Spitalul mobil de la Leţcani se ridică cu viteaza melcului șchiop Containerele agabaritice au fost demontate, urmand sa fie remontate aici, in decursul amplasarii unitatii medicale mobile. De la responsabilii Euronest am aflat ca doua convoaie sunt in drum spre Iasi cu celelalte echipamente si module ale spitalului de campanie. Pana la sfarsitul saptamanii viitoare, intregul lot este asteptat sa ajunga in sfarsit la Iasi. Amintim ca termenul initial pentru punerea in functiune a spitalului mobil era s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

