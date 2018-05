Stiri pe aceeasi tema

- A inceput nebunia de 1 Mai și toata spuma Capitalei și-a facut bagajele și a plecat in Mamaia. Și… bineințeles, nelipsita de la petrecerile de pe malul litoralului este Gina Pistol! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania a intalnit-o pe vedeta chiar inainte de a da startul distracției. (CITEȘTE ȘI: GINA…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua cea mai mare banca din Romania, a raport in primul trimestru un profit net mai mare cu circa 49%, de 366 milioane lei, in timp ce profitul Grupului Financiar Banca Transilvania a urcat cu 46%, la 389 milioane lei, potrivit raportului transmis marti…

- BOTEZ FIICA GABRIELA CRISTEA ȘI TAVI CLONDA. Printre invitatii de marca de la botezul fiicei Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda s-au numarat si Cornel Pasat cu sotia sa. Cornel Pasat si Bianca sunt in al naualea cer pentru ca in acest an vor deveni parinti.

- Inca o crima socheaza Romania: o femeie si cei doi copii ai sai au murit in conditii infioratoare, rapusi, aparent, de capul familiei. Oamenii legii au fost alertati de barbat din Brasov care, conform Antena 3, ar fi mers la Politie spunand ca si-a ucis sotia, fiica si baiatul. Politistii s-au indreptat…

- Romania este importator net de trandafiri in conditiile in care, in primele 11 luni ale anului trecut, tara a importat trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a exportat trandafiri in valoare de 13,91 milioane euro, arata datele publicate marti de Eurostat. In cazul Uniunii…