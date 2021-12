Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, verifica personal lucrarile de infrastructura din țara. Sambata a ajuns pe șantierul Podului Suspendat peste Dunare de la Braila, care ar trebui sa fie dat in circulație pana la sfarșitul anului viitor. “Am fost astazi pe șantierul Podului Suspendat peste Dunare de la Braila. Podul trebuie sa fie dat in circulație […] The post FOTO/ Sorin Grindeanu a verificat lucrarile podului de la Braila: “Trebuie dat in circulație pana la sfarșitul anului viitor” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .