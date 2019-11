Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Viorica Dancila a spus, sambata, intr-o conferința de presa susținuta la Arad, ca Guvernul continua demersurile pentru atragerea investiției Volkswagen in Romania. „Noi am facut toate demersurile pentru a fi aceasta investiție la Arad și continuam aceste demersuri. Pot…

- La eveniment vor participa aproximativ 80 de oameni de stiinta din Germania, Franta, Italia, Spania, Austria, Ungaria, Croatia, Serbia, Bulgaria si Romania, fiind vorba despre persoane interesate de istoria provinciilor dunarene din lumea romana. Tema din acest este este Romans and Natives in the Danubian…

- Primaria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizeaza in perioada 11 – 20 octombrie 2019 ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Festivalul va cuprinde, in acest an, peste 30 de producții scenice, grupate in mai multe secțiuni, la care participa artiști…

- Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 195,9 milioane de euro (plus 22,9%), rezultand un excedent de 834,8 milioane de euro.Exporturile de porumb au totalizat 532,031 milioane de euro, reprezentand 1,5% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 450,419 milioane de…

- Autoritatea Vamala Romana (AVR) se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator tertiar de credite, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor Publice, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Senat. Potrivit…

- Evenimentul s-a incheiat pe 8 septembrie si a avut loc la Bucuresti, fiind cea de-a sasea editie, cu participari din peste 10 tari, printre care si Turcia, Marea Britanie, Germania, Bulgaria, Cipru, Portugalia, Italia sau Ungaria. „Pregatirea lor a fost realizata de profesoarele Athina Tsavea si Arvanitaki…

- Atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% in trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent. Aceasta dupa ce, in primul trimestru din 2019, fata de ultimul trimestru din 2018, PIB-ul a crescut cu 0,4% in zona euro si cu 0,5% in…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, in 2018, romanii sunt in fruntea clasamentului european al persoanelor in varsta de munca (20-64 de ani) plecate in strainatate. 21,4% dintre cei aflați in grupa de varsta menționata au parasit Romania, proporție semnificativ mai mare decat cea din…