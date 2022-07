Stiri pe aceeasi tema

- Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, a adoptat, miercuri, o noua lege care permite autoritaților sa desemneze mai ușor opozanții interni drept „agenți straini”, unul dintre instrumentele folosite de Kremlin pentru a suprima disidența, relateaza Reuters. Rusia a folosit eticheta de „agent…

- Fortele ucrainene se vor retrage din orasul Severodonetsk din cauza pierderilor uriase, a anuntat seful militar regional, potrivit CNN. Fortele ucrainene vor fi nevoite sa se retraga din Severodonetsk, a declarat vineri seful administratiei militare regionale Luhansk, Serhiy Hayday, acuzand Rusia ca…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, marți, ca profesorii nu vor avea voie sa ofere meditații elevilor din clasele in care predau. „Vom avea clarificat și fenomenul meditațiilor care se practica in orice stat al acestei lumi. Sigur, avem și o condiție pentru a preintampina un anumit gen de…

- Ucraina a perturbat vanzarile de alcool in Rusia prin atacuri informatice, a declarat, miercuri, vicepremierul ucrainean, Mihailo Fedorov, citat de AFP, preluata de Agerpres. „Printre lucrurile remarcabile cunoscute azi se numara atacul impotriva sistemului de accize (din Rusia – n. red.), cu ajutorul…

- In timp ce rușii continua atacurile asupra orașelor ucrainene, armata ucraineana anunța, sambata, ca a distrus peste 1.000 de tancuri ale rușilor. Astfel, Rusia a anunțat ca unitatile sale de artilerie au lovit, in noaptea de vineri spre sambata, 389 de tinte ucrainene, inclusiv 35 de puncte de control,…

- Navele inmatriculate in Rusia sau care si-au schimbat pavilionul rus dupa data de 24 februarie 2022 au fost interzise in porturile din Romania. Autoritatea Navala Romana (ANR) a anuntat, astazi, ca nicio nava aflata sub pavilion Rusia, inclusiv iahturi sau ambarcatiuni de agrement, nu mai are voie sa…

- Situația din Borodianka, oraș preluat recent de ucraineni de la ruși, este „mult mai ingrozitoare” decat in ​​Bucha, a spus președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Sunt mai multe victime, dar fiecare crima va fi rezolvata și fiecare calau va fi gasit, a declarat liderul de la Kiev. Rusia iși intensifica…