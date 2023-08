Stiri pe aceeasi tema

- Direcția generala executari silite cazuri speciale – Direcția operativa de valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 2 – Compartimentul regional valorificare bunuri in materie penala Galați anunța ca pe 1 august scoate la vanzare o mașina, care in acest moment…

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, a participat, in perioada 22 – 23 iulie 2023, la simpozionul Internațional intitulat „Viitorul romanesc in spațiul comunitații europene”, care s-a desfașurat la Slanic Moldova. Acesta a participat in calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Orașelor din…

- Mai mulți copii din Focșani au cucerit scenele internaționale intr-un domeniu mai puțin cunoscut in Romania, și anume aritmetica mentala. Focșanenii au reușit sa se impuna la concursurile de profil de la Horus – Amsterdam – Olanda, SmartyKids – București – Romania și Wamas – Antalya – Turcia. Copiii…

- Vrei sa devii student al Universitații „Dunarea de Jos‟ din Galați (UDJG)? Atunci, hai la admitere. Prima etapa de inscriere a candidaților va fi organizata in prima saptamana din luna iulie a acestui an. Reprezentanții universitații anunța ca pentru admiterea din acest an sunt disponibile 1.520 de…

- 15 Iunie 2023 Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului „Creșterea competitivitații societații IZA SRL prin achiziția de echipamente performante” Societatea SC IZA S.R.L., identificata prin CUI 7690919, numar de ordine in Registrul Comertului J39/495/1995, cu sediul in Mun. Focșani,…

- Focșanenii s-au bucurat, la sfarșitul saptamanii trecute, de un spectacol aviatic deosebit, organizat de unitaților Forțelor Aeriene Romane. Manifestarile au fost organizate cu ocazia aniversarii a „111 ani de la primul zbor in Focșani”, in contextul implinirii a „110 ani de aeronautica militara in…

- In perioada 20 – 21 mai 2023, in Municipiul Galați, s-a desfașurat concursul internațional de șah rapid ”Turneul Uriașii Minții”. La intrecere au luat startul 181șahiști seniori și juniori legitimați la mai multe cluburi din Romania și Ucraina. Competiția s-a desfașurat in cadrul a 5 grupe de joc (A,…