- Accident rutier in aceasta dimineata la Tauții de Sus. O fata in varsta de 14 ani, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni a fost acrosata de o mașina. La fața locului s-au echipaje de polițiști, SMURD. Fata a fost transportata la spital pentru investigatii. Source

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat luni, 17 mai, cinci tineri cu varste cuprinse intre 16 și 23 de ani, din municipiul Targu Mureș, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. "In fapt, din cercetarile efectuate, a reieșit faptul…

- Astazi, pe DJ 152A, in localitatea Band, județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care șoferul unui autoturism a lovit puternic un copil. Din primele informații, șoferul, un barbat, de 76 de ani, din Targu Mureș, in timp ce conducea un autoturism, din direcția Șaulia- Targu Mureș,…

- La data de 10 martie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați de catre o femeie de 36 ani din municipiu, despre faptul ca, avand autoturismul parcat pe strada Basarabiei, in jurul orei 17.05 ale aceleiași zile, persoane necunoscute i-au zgariat elementele caroseriei autoturismului. Prejudiciul…

- Aseara, in jurul orei 21:10, pompierii mureșeni au fost solicitați și au intervenit pentru executarea unei misiuni pirotehnice in municipiul Tirgu Mureș, pe strada Vasile Sabadeanu. Ajunși la locul solicitat aceștia au constatat ca este vorba despre o grenada defensiva. Grenada a fost ridicata, transportata…

- In cursul acestei saptamani, lucrarile de plombare cu mixtura asfaltica la rece vor continua in mai multe zone din municipiul Targu Mureș, au anunțat luni, 19 aprilie, reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției. "Lucrari in curs de executare: strada Cuza Voda,…

