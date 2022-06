Stiri pe aceeasi tema

Premierul britanic Boris Johnson se va intalni marti cu principalii ministri din cabinetul sau si a promis ca isi va continua activitatea, dupa ce a primit luni seara un vot de incredere din partea Partidului Conservator, in urma unei motiuni de cenzura interne, transmite Reuters.

Premierul britanic Boris Johnson a fost intampinat vineri cu huiduieli si ironii, dar si cateva aplauze, la Catedrala St. Paul din Londra pentru a participa la o slujba religioasa care celebreaza domnia istorica de 70 de ani a reginei Elisabeta a II-a, relateaza agentia de presa Reuters, scrie AGERPRES.

Premierul britanic, Boris Johnson, i-a promis presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, un ajutor militar suplimentar pentru a sprijini Ucraina in fata agresiunii ruse, scrie dpa, informeaza Agerpres.

Premierul britanic Boris Johnson a vorbit sambata cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a confirma ca Marea Britanie va furniza armament pentru a sprijini apararea Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, conform Mediafax.

Federatia Rusa a anuntat sambata ca a decis interzicerea intrarii pe teritoriul sau pentru premierul britanic Boris Johnson, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apararii Ben Wallace si alti zece membri ai guvernului si politicieni britanici, transmite Reuters.

Marea Britanie ar putea trimite zeci de mii de solicitanți de azil in Rwanda pentru a fi relocați in țara africana ca parte a unei abordari mai dure pentru a rupe rețelele de trafic de persoane și a opri fluxul de migranți ilegali peste Canalul Manecii, relateaza Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat marți Uniunea Europeana sa impuna sancțiuni tuturor bancilor și petrolului rusesc și sa stabileasca un termen limita pentru incetarea importurilor de gaze rusești, relateaza Reuters, conform Mediafax.

Premierul britanic Boris Johnson are o intrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sambata dupa-amiaza, in Kiev.