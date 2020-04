Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 631 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia, 193 in Spania, 15 in Franța, 8 in Germania, 6 in Marea Britanie, 2 in Namibia,…

- Tarom și Wizz Air au suspendat zborurile catre Marea Britanie, Elvetia si Olanda, Belgia și Austria Operatorul aerian low-cost Wizz Air a suspendat, incepand de duminica, rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, in urma noilor restrictii de calatorie impuse de autoritatile romane.…

- Germania si Franta au depasit China ca numar de cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.In prezent, tarile cu cele mai multe cazuri de Covid-19 raportate sunt Statele Unite, Italia, Spania, Germania, Franta si China, potrivit News.ro. Citește și: Dan…

- Romania a actualizat lista cu zonele ROSII de COVID-19. Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda, SUA si Turcia sunt si ele acum tari considerate ”zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus.

- Austria va primi la randul sau pacienti francezi contaminati cu COVID-19, devenind prima tara care nu are frontiera cu Franta unde vor fi transferati bolnavi din regiunea de est, au afirmat miercuri surse oficiale, potrivit Agerpres. Trei pacienti spitalizati la terapie intensiva in regiunea Grand Est…

- 73 de romani care locuiesc in strainatate au fost diagnosticați cu Covid-19. In randul acestora s-au inregistrat 12 decese, potrivit unui comunicat al Gruplui de Comunicare Strategica. Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate,…

- Toate cursele interne ale operatorului aerian național Tarom au fost suspendate de miercuri, odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 3 . De joi, 26 martie, și cursele spre Franța și Germania vor fi suspendate. „Dragi pasageri ca urmare a noilor restricții impuse pentru limitarea raspandirii…

- Și in Spania se profileaza tot mai mult scenariul italian dupa ce numarul deceselor a depașit 1000. Franta discuta deja prelungirea restricțiilor de circulatie, iar in Germania, landul Bavaria a facut primul pas pentru a limita contactul intre oameni.